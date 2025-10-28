İsrail, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı: Gazze'de işgalin genişletilmesine hazırlanılıyor

İsrail hükümetinin Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladığı ve Gazze'ye ABD'nin de onayıyla karşı adımlar atmaya hazırlandığı aktarıldı.​​​​​​​

İsrail, dün teslim edilen cesedin İsrail Ordusu'nun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesin ihlaliyle suçladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sözde "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere askeri yetkililerle toplandı.

İsrail merkezli Kanal 13'e konuşan İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu’nun bugün düzenlediği askeri istişare toplantısında, İsrail ordusunun Gazze'de işgal altında tutulan “Sarı Hat"tın genişletilmesini görüştüğünü ve ABD yönetimini bilgilendirildiğini belirtti.

ABD ONAY VERDİ İDDİASI

Netanyahu'nun askeri istişare toplantısının ardından daraltılmış güvenlik kabinesini de topladığı bildirildi.

ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla çekildiği "Sarı Hattın" yani İsrail'in Gazze'deki işgalinin genişletilmesi planına onay verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Kanal 12'ye konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili ise ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen Hamas'a verilecek yanıta ilişkin bir karara varılmadığını ifade etti.

İsrailli yetkililerinin, askeri istişare toplantısında, Gazze’ye saldırıların tekrar başlatılması dahil olmak üzere bir dizi öneride bulunduğunu aktaran üst düzey yetkili, Netanyahu'nun toplantı sonunda hangi adımların atılabileceğine ilişkin ABD'lilerle koordinasyonun gerektiğini işaret ettiğini belirtti.