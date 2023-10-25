İsrail, Hamas'ın Beşar Tisir isimli komutanının öldürüldüğünü duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanı Beşar Tisir'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda askeri karargah, tünel ve mühimmat depolarının vurulduğunu ifade etti.

İsrail'den yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın Beşar Tisir isimli bir komutanının öldüürldüğü, Gazze'ye düzenlenen operasyonlarda ise tünel, karargah ve mühimmat depolarının vurulduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanının hedef alındığını ifade ederek, “IDF, terör örgütü Hamas'ın Kuzey Han Yunus bölge taburunun komutanı Beşar Tisir'i ortadan kaldırdı. Tisir geçmişte terör örgütünün deniz kuvvetleri komutanı olarak görev yapmış ve mühimmat üretim sisteminde çeşitli pozisyonlarda bulunmuştu” dedi.

ASKERİ NOKTALAR VURULDU

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen kapsamlı saldırılarda IDF, Şin Bet'in yönetiminde Hamas militanlarını ve terörist altyapıyı ortadan kaldırdı. İmha edilen hedefler arasında tüneller, askeri karargahlar, mühimmat depoları, havan topu ve tanksavar füze fırlatma mevzileri yer aldı” denildi.