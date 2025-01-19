İsrail, Hamas'ın ilettiği bugün serbest bırakılacak esirlerin isim listesini teslim aldı

İsrail'in, Gazze'de bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin isim listesini teslim aldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğruladı.

Hamas'ın bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiği duyurulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı 3 kadın esirin isimlerini açıklamıştı.

Buna göre İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher​​​​​​​ (31) adlı kadın esirler bugün serbest bırakılacak.