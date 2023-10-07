İsrail: Hamas, İran'dan aldığı talimat ve destekle saldırı başlattı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistinli grupların başlattığı operasyondan İran'ı sorumlu tuttu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bu sabah saatlerinde Filistinli grupların İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonundan İran'ı sorumlu tuttu. Yapılan açıklamada, uluslararası toplumun İran'ı kınaması istendi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Hamas'ın, saldırıları İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Herzog, Hamas'ın İran'daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail'e karşı 'sebepsiz ve kanlı bir saldırı' düzenlediğini ifade etti.

İRAN'I KINAMA ÇAĞRISI

'İsrail vatandaşlarına yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını' kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi.

Herzog, uluslararası topluma da "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yaptı.