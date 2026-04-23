İsrail, Han Yunus'u vurdu
İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.
İsrail’e ait bir İHA, Han Yunus'un güney kesiminde yer alan El-Maslah bölgesini hedef aldı.
Saldırıda Filistinli Yahya Ebu Şelhub yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.