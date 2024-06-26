İsrail hapishanelerinde işkenceden ölenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetince hazırlanan bir rapora göre, İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den beri işkenceden ölenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı.

İsrail hapishaneleri ve kamplarında 7 Ekim'den bu yana işkence nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının "rekor" seviyeye ulaştığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle ortak bir rapor yayımlandı.

Raporda, ilgili kurumların verilerine göre, İsrail'in Gazze'de soykırım savaşına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde tutuldukları sırada hayatını kaybeden ancak kimlikleri açıklanmayan çok sayıda Filistinli olduğu aktarıldı.

UYGULANAN İŞKENCE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE ARTTI

İşkencenin, İsrail'in işgalci yapısının temelini oluşturduğu, işkence suçunu bir yaklaşım olarak benimsediği ve bu yaklaşımı pekiştirmek için pek çok araç ve yöntem geliştirdiği ifade edildi.

Uluslararası sistemin tutuklulara tanıdığı tüm hakların İsrail tarafından "işkence aracına" dönüştürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 9 bin 400 Filistinliyi gözaltında aldığı, Gazze'de de binlerce Filistinliyi alıkoyduğu hatırlatıldı.

İsrail hapishanelerinde ve kamplarında tutulan Filistinlilere uygulanan işkencenin 7 Ekim'den sonra benzeri görülmemiş şekilde arttığı vurgulandı.

FİLİSTİNLİLER, BEDENSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ BIRAKILIYOR

Serbest bırakılan Filistinli tutukluların ifadelerine göre, gözaltı ve alıkoymanın ilk dakikasından itibaren bedensel ve psikolojik şiddetin başladığı belirtildi.

Filistinlilerin hayalet operasyonlarla kamp, gözaltı ve sorgu merkezlerinde insan onurunu zedeleyecek şekilde tutuldukları, ailelerine ve kendilerine yönelik aşağılanma ve hakarete maruz kaldıkları, uzun saatler sorgulandıkları ve uyumalarına izin verilmediği ifade edildi.

Filistinlilerin ayrıca tecavüz dahil olmak üzere cinsel saldırılara, şiddetli darp ve işkenceye maruz kaldığı, bazılarının işkence altında hayatını kaybettiği, çoğunun ise kemiklerinde ciddi kırıklar oluştuğu ve tedavi edilmeksizin bekletildikleri bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400'e ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı da 553 oldu.

İsrail Cezaevi İdaresinin verilerine göre, haziran ayının başından bu yana İsrail hapishanelerinde 9 bin 112 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.