İsrail hapishanelerinde kötü muamele iddiası: Greta Thunberg'den açıklama

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia edildi.

The Guardian tarafından görülen bir e-postada, Thunberg'i hapishanede ziyaret eden bir yetkili, Thunberg'in yiyecek ve sudan yoksun olduğunu ve tahtakurularının istila ettiği bir hücrede tutulduğunu iddia etti.

"Büyükelçilik, Greta ile görüştü" denilen e-postada, "Kendisine yetersiz miktarda su ve yiyecek verilmiş. Ayrıca tahtakurularının neden olduğundan şüphelendiği kızarıklıklar oluştuğunu belirtti. Sert muameleden bahsetti ve sert yüzeylerde uzun süre oturduğunu söyledi" dedi.

GRETA THUNBERG'DEN AÇIKLAMA

İsrail'in sınır dışı ettiği Thunberg ve çok sayıda aktivist Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda karşılandı.

Thunberg, burada yaptığı açıklamada, herkesin gözünün önünde Gazze'de bir soykırım yapıldığına dikkati çekerek, uluslararası toplumun ve hükümetlerin İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun evrensel bir dayanışma hikayesi olduğunu aktaran Thunberg, "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor" dedi.

Greta Thunberg, "Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız" mesajını verdi.

Thunberg, "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.