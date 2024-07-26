İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Hamas liderlerinden biri öldü

Filistinli Esirler Derneği ve Filistin Esirler İşleri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in güneyinde bulunan Ramon Hapishanesi’nde 30 Ekim'den buna yana tutuklu olan Hamas liderlerinden 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail hapishanesindeki tutuklu Hamas liderlerinden 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra hayatını kaybetti.

Filistinli Esirler Derneği ve Filistin Esirler İşleri Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail’in güneyindeki Ramon Hapishanesi’nde tutuklu 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra’nın sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.

Arra’nın geçtiğimiz 30 Ekim’de tutuklandıktan sonra işkence maruz kaldığı ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı vurgulandı.

İSRAİL GÖZETİMİNDE EN AZ 18 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail gözetiminde en az 18 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan 1990’dan bu yana birçok kez tutuklanan Hamas liderlerinden Ebu Arra, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Tubas’a bağlı Akkabe kasabasında ikamet ediyordu. Arra, yakın tıbbi gözetim gerektiren ciddi ve kronik sağlık sorunları olmasına rağmen 30 Ekim 2023’te yeniden tutuklanmıştı.

HAMAS'TAN BAŞSAĞLIĞI

Hamas'tan yapılan açıklamada, Arra’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Lider ve tutuklu Mustafa Muhammed Ebu Arra’nın vefatından dolayı yas tutuyoruz ve işgalcileri (İsrail’i), kasıtlı tıbbi ihmal yoluyla onun öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Hamas, bu menfur suçun işgalcilerin devam eden imha savaşı ve sistematik cinayetleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.