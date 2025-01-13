İsrail hapishanesindeki bir Filistinli, "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Mutaz Muhammed Ebu Zinid'in tıbbi ihmal sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde (Negev) yer alan Ramon Hapishanesinde tutulan 35 yaşındaki Ebu Zinid'in, İsrail tarafından 27 Haziran 2023'te tutuklandığı ve daha öncesinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı, hapishanede "sağlık durumunun aniden bozulduğu" aktarıldı.

"Cezaevi yönetimi, (Ebu Zinid'in) hastaneye sevkini kasıtlı olarak geciktirmiş ve kendisine karşı sağlık suçu işlemiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada, Ebu Zinid'in durumu ağırlaştıktan sonra 6 Ocak'ta hastaneye sevk edildiği ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hapishanelerinde öldüğü tespit edilen Filistinlilerin sayısının 55 olduğu paylaşıldı.