İsrail hapishanesindeki işkence görüntüleri: BM'den tepki, ABD'den soruşturma çağrısı

Kanal 12 televizyonunun İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel istismar ve işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayınlamasının ardından Birleşmiş Milletler'den tepki, ABD'den soruşturma çağrısı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye cinsel istismar ve işkence yapmasını İsrail'in kapsamlı şekilde soruşturması gerektiğini belirterek, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır" dedi.

Miller, günlük basın brifinginde, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye cinsel istismaar ve işkence etmesiyle ilgili sorusuyu yanıtladı.

Miller, ABD olarak dünyanın herhangi bir yerinde bir mahkuma cinsel taciz ve benzeri olayı kabul edemeyeceklerini ve bunun en temel insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

MİİLER: BUNLAR KORKUNÇ

Sözcü Miller, "Söz konusu videoyu ve mahkumlara cinsel taciz haberlerini gördük, bunlar korkunç. Bunlar, İsrail yönetimi ve ordusu tarafından net bir şekilde soruşturulmalı. Mahkumların insan haklarına kesinlikle saygı duyulmalı" diye konuştu.

İsrail'in bu tür mahkumlara tecavüz iddialarını ve haberlerini kesinlikle soruşturması gerektiğini vurgulayan Miller, "Bu olayların failleri sorumlu tutulmalı" diye konuştu. Miller, İsrail ordusunun konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın sonucunu takip edeceklerini belirtti.

Miller, bağımsız bir soruşturmayı destekleyip desteklemediklerine ilişkin yorum yapmazken, ABD olarak Filistinli mahkumların maruz kaldığı cinsel istismar ve işkence olaylarıyla ilgili soruşturmaları yakından takip edeceklerini kaydetti.

Dışişleri Sözcüsü, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır" dedi ve herhangi bir mahkuma yönelik cinsel taciz iddiası olduğunda İsrail yönetiminin ve ordusunun bu iddiayı şeffaf bir şekilde soruşturması gerektiğini yineledi.

Miller, bazı İsrailli yetkililerin mahkumlara işkenceyi meşrulaştıran açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Herhangi bir kimseye tecavüz meşrulaştırılamaz. Daha önce de söylediğim gibi mahkumlara yönelik cinsel saldırıya karşı sıfır tolerans olmalı" ifadesini kullandı.

Mahkumlara cinsel tacizin kabul edilemez olduğu yönündeki temel ilkenin İsrail dahil her yerde geçerli olması gerektiğini vurgulayan Miller, herkesin hukukun üstünlüğü kuralına uyması gerektiğini söyledi.

BEYAZ SARAY: HABERLER OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ise "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici" diyerek, bu konuda İsrail'e "tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiğini" anımsattı.

Jean-Pierre, şu ifadeleri kullandı: "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici. İsrail'e, tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde insani ve onurlu şekilde davranması gerektiği, mahkumların insan haklarına saygı duyması ve her türlü suistimal ve ihlalde sorumlu davranması konusunda açık ve tutarlı olduk."

BM: SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı uygulamalara nisan ayında dikkati çektiğini, BM İnsan Hakları Ofisinin hazırladığı son raporların da bu uygulamaları detaylıca ele aldığını belirtti.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in hazırladığı "Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü" başlıklı rapora işaret eden Lazzarini, söz konusu gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin ifadelerinin "yürek parçalayıcı" olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in gözaltı merkezlerindeki "insanlık dışı" uygulamaların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKANLAR ASKERLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

İsrail askeri polisi, bir Filistinliye cinsel işkence edildiği suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmiş, gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar, askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.

Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde 2 askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

GÖZALTINA ALINAN ASKERLERDEN 5'İ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

İsrail mahkemesi, bir Filistinliye cinsel taciz ve işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

SDE TEİMAN GÖZALTI MERKEZİ İŞKENCEYLE GÜNDEME GELİYOR

İsrail'in güneyinde bulunan, alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay yer alan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar tutulduğu ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.