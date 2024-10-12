İsrail hedef gözetmiyor

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İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’daki hedef gözetmeyen saldırıları sürerken bölgede tansiyon yüksek. İsrail savaş uçakları, can kaybının 42 bin 126’yı geçtiği Gazze’nin farklı bölgelerinde bir kez daha sivilleri hedef aldı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistin topraklarında işlenen suçlara ilişkin rapor hazırlayan Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de sağlık çalışanları ve tesislerine yönelik aralıksız ve kasıtlı saldırılarla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi.

BM GÜÇLERİNİ VURDU

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezine düzenlediği saldırıda 22 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail medyasında saldırının hedefinde geçen hafta öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın kayınbiraderi ve Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa’nın olduğu iddia edildi. İsrail ayrıca, Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye için yeni tahliye uyarısı yaptı.

Öte yandan İran Kızılayı, İsrail’in Lübnan-Suriye sınırında İran’a ait bir sahra hastanesine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail güçleri Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonunun Nakura üssüne ikinci kez ateş açarak iki BM barış gücü askerini yaraladı. İsrail’in düzenlediği saldırı, özellikle İtalya, İspanya ve İrlanda gibi BM barış gücüne asker sağlayan ülkelerde öfkeyle karşılandı. Fransa ve İngiltere, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen “Ortdaoğu’daki durum” oturumunda Lübnan’da acil ateşkes çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail’e silah satışlarının acilen durdurulmasını istedi.