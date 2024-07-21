İsrail heyeti, müzakereler için Doha'ya gidiyor

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea liderliğindeki heyet, esir takası ve müzakereler için perşembe günü Doha'ya gidecek.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki heyetin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için perşembe günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barnea'nın liderliğindeki İsrail müzakere heyeti Hamas ile dolaylı müzakereler için perşembe Doha'ya gidiyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Washington ziyaretinden önce güvenlik kabinesiyle toplanarak müzakere edilen anlaşmayı görüştü.

İsrail heyetinin, Netanyahu'nun müzakerelerde ısrar ettiği iki yeni şartı anlaşmaya uygun formüle etmek için çalıştığı belirtildi. ABD'nin hazırladığı taslak ateşkes teklifine ek olarak Netanyahu, "İsrail'in Gazze-Mısır sınır hattını kontrol etmesi ve Gazze'nin kuzeyine Hamas unsurlarının dönmesinin engellenmesi için denetim mekanizması kurulması şartlarını" talep etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı yazılı açıklamada, salı ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek Netanyahu'ya ziyaretinde başarı dilediğini belirtti.

İsrailli esirlerin serbest kalması için sınırlı bir fırsat doğduğuna dikkati çeken Gallant, İsrail güvenlik teşkilatının müzakere heyetini bir anlaşmayla geri dönmeleri için "tam olarak desteklediklerini" kaydetti.

İsrail Başbakanlığı bu sabah, daha önce 22 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Netanyahu’nun Beyaz Saray’da Biden ile görüşmesinin bir gün ertelendiğini ve salı gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

ESİR YAKINLARI NETANYAHU'YA TEPKİLİ

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun esir takası anlaşması imzalamadan ABD seyahatine çıkmasını eleştirdi.

Maariv gazetesinin haberine göre, İsrailli esirlerin ailelerinin çatı platformu, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "anlaşma olmadan Washington'a gitmesi ve müzakere heyetini perşembe günü göndermesinin anlaşma için ayak sürümek anlamına geldiğini" ve "İsrailli esirlerin bekleyecek zamanının kalmadığını" ifade etti.