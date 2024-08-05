İsrail-Hizbullah çatışması devam ediyor
İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah İsrail güçlerinin üslerine kamikaze insansız hava aracı ve topçu atışlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail saldırılarında şu ana kadar ölen Hizbullah mensubu sayısı 393'e yükseldi.
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden konuya dair açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Galib Şukayr'ın, İsrail saldırıları sonucu öldürüldüğü belirtildi.
Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada ise İsrail ordusunun Eliat kışlasındaki 91. Tümen'e ve Malikiye Askeri Üssü'ne kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Açıklamada ayrıca, Ramim Askeri Üssü'nün de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 393'e yükseldi.