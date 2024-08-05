İsrail-Hizbullah çatışması devam ediyor

İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah İsrail güçlerinin üslerine kamikaze insansız hava aracı ve topçu atışlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail saldırılarında şu ana kadar ölen Hizbullah mensubu sayısı 393'e yükseldi.

Dünya 05.08.2024 11:31 Giriş: 05.08.2024 11:31

Güncelleme: 05.08.2024 11:35 Kaynak: AA

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