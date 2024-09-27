İsrail, Hizbullah'ın ana karargahını vurduğunu açıkladı: Nasrallah da orada mı?

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.

İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın ana karargahının da hedef alındığı bildirildi.

Saldırılarla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, "Birkaç dakika önce İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah terör örgütünün Merkez Karargahına yönelik kesin bir saldırı gerçekleştirdi... İsrailli ailelerin evlerinde güvenli ve emniyetli bir şekilde yaşayabilmeleri için halkımızı korumak için gerekli adımları attı" dedi.

Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre; saldırıya uğrayan karargahta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunup bulunmadığı araştırılıyor.