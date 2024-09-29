İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Nabil Kavuk'u öldürdü

Lübnan’a son günlerde yoğun saldırılarıyla bölgede tansiyonu yükselten İsrail, Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef almaya devam ediyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail'de ordu, Merkez Konseyi Üyesi Nabil Kavuk'u öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusuna göre, Kavuk, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda öldürüldü.

HİZBULLAH DOĞRULADI

Hizbullah, İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Önleyici Güvenlik Birimi komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından dün Beyrut'ta Şiilerin çoğunlukta olduğu Şiyah Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısına işaret edildi.

Hizbullah yetkililerinden Kavuk'un söz konusu saldırıda yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, Kavuk'un Hizbullah içinde çeşitli görevler üstlendiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine dün düzenlenen hava saldırısında Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etmişti.

NABİL KAVUK HAKKINDA

1964 doğumlu olan Kavuk, 1980'lerde Hizbullah'a katıldı.

Kavuk, Hizbullah'ta Yürütme Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Güney Lübnan bölgesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kavuk ayrıca Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı olarak biliniyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında, çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.