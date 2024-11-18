İsrail, Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail Savunma Güçleri (IDF), Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail Savunma Güçleri (IDF), Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef alan İsrail'den konuyla ilgili açıklama geldi.
IDF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, Afifi'nin öldürüldüğü bildirildi.
Lübnan haber ajansı NNA, Arap Baas Sosyalist Partisinin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını duyurmuştu.
Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi.