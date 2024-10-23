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İsrail, Hizbullah’ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

Dünya
  • 23.10.2024 11:09
  • Giriş: 23.10.2024 11:09
  • Güncelleme: 23.10.2024 11:16
Kaynak: AA-Haber Merkezi
İsrail, Hizbullah’ın yeni lideri olması beklenen Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü.

Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

HAŞİM SAFİYUDDİN KİMDİR?

1960'ların başında Güney Lübnan'da doğan Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın ilk üyelerinden biri.

1995 yılında Hizbullah'ın en yüksek konseyi olan Danışma Meclisi'ne terfi eden Safiyuddin, kısa bir süre sonra Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini kontrol eden Cihat Konseyi'nin başına getirildi.

Safiyuddin, 1998'de partinin Yürütme Konseyi'nin başına seçildi. Bu pozisyon 1992'de Hizbullah'ın genel sekreterliğine atanmadan önce Nasrallah tarafından da iki kez üstlenilmişti.

Safiyuddin ayrıca Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın kuzeni.

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