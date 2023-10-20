İsrail hükümeti, Al Jazeera televizyonunun kapatılabilmesine izin veren kararı onayladı
Kaynak: AA
İsrail hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail’deki ofisinin kapatılmasına imkan sağlayan acil durum düzenlemelerini onayladı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, hükümetin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirildi.
Karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtildi.
Haberde, İsrailli yetkililerin Al Jazeera'nin yayınlarının İsrail askerleri ve vatandaşlarını tehlikeye attığını savunduğu aktarıldı.
İsrail hükümetinin kararına ilişkin Al Jazeera televizyonundan açıklama yapılmadı.
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