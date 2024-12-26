İsrail, Husi liderinin konuşması sırasında Yemen’e saldırdı

İsrail, Husi lideri Abdul-Malik el-Husi'nin Yemen’de konuşma yaptığı sırada Hudeyde kentine ve Yemen’in başkenti Sanaa’ya hava saldırısı düzenledi.

100 savaş uçağının kullanıldığı iddia edilen saldırılarda Sana'a Uluslararası Havaalanı'ndaki ana havaalanı pisti, kontrol kulesi ve uçaklar hedef alındı. İsrail 14 kanalı Sanaa’daki havaalanının kontrol kulesinin yok edildiğini ve havaalanının devredışı kaldığını belirtti.

Jerusalem Post, saldırının ABD'nin bilgisi dahilinde İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Sky News Arabia tarafından yayınlanan görüntülerde havaalanında çıkan yangın ve hasar gözlendi.

Suudi Arabistan merkezli El-Hades’e göre ise saldırılar Haziz elektrik santralini, Hudeyde limanını ve petrol rafinerilerini de vurdu. Sanaa'da yaklaşık yedi, Hudeyde'de ise üç hava saldırısı düzenlendiği ve havada çok sayıda uçağın görüldüğü de aktarıldı.

Husiler ise sağlık bakanlığında çarşamba günü yayınladıkları genelge ile başkent Sana'daki hastaneleri olası İsrail saldırılarına karşı alarm durumuna geçirmişti.