İsrail Husileri de vuracak

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İsrail saldırganlığı sınır tanımıyor. Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni hedef olarak Yemen’i işaret etti. Ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde yapılan Güvenlik Kabinesi sonrası konuşan Netanyahu, Yemen'de Husilere "şiddetli bir harekât" başlatacaklarını söyledi. Gazze’ye ölüm yağdıran “Bibi” lakaplı Netanyahu, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz" dedi.

ABD ve İsrail’in Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak gördüklerini belirten Netanyahu, saldırıya dair bir zaman ise belirtmedi.

HUSİLER VURUYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler son olarak, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. İsrail ordu radyosu saldırı sonrası ordunun, Yemen'e 14 savaş uçağıyla çok sayıda saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

ABD ve İsrail’in hedefindeki Husiler sık sık Kızıldeniz’de Batı dünyasına ait gemilere saldırılar düzenliyor. Pazar günü de Kızıldeniz üzerinde bir Amerikan savaş uçağının düşürüldüğü açıklandı. ABD Merkez Komutanlığı, F/A-18 Super Hornet savaş uçağının USS Harry S. Truman uçak gemisinden havalandıktan kısa süre sonra düşürüldüğünü doğruladı. Komutanlığa göre güdümlü füze kruvazörü yanlışlıkla F/A-18'i yanlışlıkla vurdu. Donanma gemisi Truman'ın gelişinden bu yana ABD, Husileri ve onların Kızıldeniz ve çevresine yönelik füze ateşini hedef alan hava saldırılarını arttırdı.

Yemen'de Başkent Sana ve ülkenin önemli bölümünü yöneten Husi yönetiminin askeri sözcüsü Yahya Sarea, saldırının kendilerince düzenlediğini ileri sürdü. Husi sözcüsüne göre, ABD gemilerine yönelik saldırı "sekiz seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı" kullanılarak gerçekleştirildi. Sözcüye göre operasyon, ABD muhriplerinin Husi saldırısını püskürtmeye çalıştığı sırada bir F-18 uçağının düşürülmesiyle sonuçlandı. Sarea, saldırının ardından ABD uçak gemisinin Kızıldeniz'in kuzey kısmına çekildiğini kaydetti.