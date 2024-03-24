İsrail, içerisindekileri zorla çıkarmak için Gazze'de Emel Hastanesine sis bombası attı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesinde bulunan sağlık ekipleri, hastalar ve zorla yerinden edilenleri dışarı çıkmaya zorlamak için sis bombası attığı belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Emel Hastanesine yönelik müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri insansız hava araçlarıyla (İHA) "hastanenin içinde bulunan herkesin çıplak şekilde dışarı çıkması" çağrısı yaptı.

İsrail ayrıca sağlık ekipleri ve hastaların yanı sıra zorla yerinden edilenleri dışarıya çıkarmak için Emel Hastanesine sis bombası attı.