İsrail, iki İngiltere milletvekilini ülkeye sokmadı

İsrail, iki İngiltere milletvekilini ülkeye sokmadı.

İsrail'e karşı boykot ve yaptırım çağrılarıyla tanınan Abtisam Mohamed ve Yuan Yang ile yardımcıları dün (5 Nisan Cumartesi) indikleri İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı’nda alıkoydu

Milletvekilleri, İsrail polisi tarafından sorgulandı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, ülkeye resmi ziyaret yapan bir parlamento heyetinin bulunmadığı yönünde açıklama yaptı.

Bakanlık, Mohamed ve Yang'ın ziyaretinin amacının "İsrail ordusunun (saldırılarını) kayıt altına almak ve İsrail karşıtı nefret söylemi yaymak" olduğunu öne sürdü.

İki milletvekili, İsrail'in otelde konaklama teklifini reddederek İngiltere'ye döndü.

MUHALEFET İSRAİL'İ DESTEKLEDİ

İngiltere'nin ana muhalefet lideri Kemi Badenoch BBC'de katıldığı yayında parlamento heyeti olarak İsrail'e seyahat eden Abtisam Mohamed ve Yuan Yang'ın İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonması ve ülkeye girişlerinin engellenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkelerin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunu belirten Badenoch, "Beni asıl şok eden, İşçi Partisi'nde başka ülkelere girmesine izin verilmeyen milletvekillerinin bulunmasıdır" dedi.

Badenoch, "İsrail hükümetinin gösterdiği gerekçelere bakarsak, (iki milletvekilinin) İsrail yasalarına uymayacaklarına inanıyorlar. Milletvekillerinin diplomatik dokunulmazlığı yoktur. Bizi mecliste temsil eden insanların dünyanın herhangi bir ülkesine gidebilecek insanlar olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Bana göre tüm ülkeler kendi sınırlarını kontrol edebilmeli" diyen Badenoch, SKY News'e yaptığı açıklamada ise bazı milletvekillerinin İsrail karşıtı söylemlerine değinerek, "İşçi Partili milletvekillerinin ve çoğunlukla Müslüman oylarıyla seçilen 6 bağımsız milletvekilinin söylemlerine bakıyorum ve söylediklerinden endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ DESTEKLEMENİZ UTANÇ VERİCİ"

Badenoch'un İsrail'e destek veren açıklamalarına Dışişleri Bakanı David Lammy ise sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Gece yaptığı ilk açıklamada iki vekile yönelik muameleyi kabul etmediğini kaydeden Lammy, "İki İngiliz milletvekilini alıkoyup sınır dışı eden başka bir ülkeyi desteklemeniz utanç verici. Aynı şeyi Çin'e girmesi yasaklanan Muhafazakar Parti milletvekilleri için de söyleyebiliyor musunuz?" diye sordu.

Lammy, İşçi Partisi hükümetinin hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin fikirlerini söyleme hakkını koruyacağını dile getirdi.

"BU, BRİTANYA'YA VE PARLAMENTOYA HAKARETTİR"

İşçi Partisi'nin Müslüman üyelerinden oluşan Müslüman İşçi Ağı'ndan (LMN) yapılan açıklamada "İngiliz milletvekilleri gerçekleri söyledikleri ve dünya genelinde insan haklarını savundukları için cezalandırılmamalı" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry ise yaptığı açıklamada, "İsrail'e kötü şekilde iki milletvekilini canavarlaştırması ve aşağılaması tavsiye ediliyor. İsrail'in insanları düşmanlaştırmaktan önce kendisine dostlar edinmesi lazım. Bu, Britanya'ya ve parlamentoya hakarettir" değerlendirmesinde bulundu.

Mohamed ve Yang'a milletvekilleri Liam Byrne, Paul Waugh, Andrew Pakes ve Rupa Huq gibi isimlerden de destek geldi.

Kadın milletvekillerinden Huq, 2017'de Filistin'i ziyaret etmek için gittiği bir İsrail havalimanında soyundurularak arandığını hatırlatırken Byrne, "Demokrasiler denetlenmekten korkmaz. Ancak karanlıkta gerçeği öldürebileceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı.