İsrail ile ABD arasında ateşkes anlaşmazlığı

İsrail basını, Gazze’de ateşkesin sonraki aşamasına ilişkin İsrail ile ABD arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını yazdı.

Evrensel'de yer alan habere göre tartışma, ateşkesin ikinci aşamasının yeniden inşa süreciyle mi yoksa Gazze’nin silahsızlandırılmasıyla mı başlayacağı noktasında yoğunlaşıyor.

KAN televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına iki hafta içinde geçilmesini hedefliyor.

ABD’nin, yeniden inşa sürecinin silahsızlandırmayla eş zamanlı ilerlemesini savunduğu; İsrail’in ise yeniden inşa adımlarından önce Hamas’ın tasfiye edilmesi ve Gazze’nin tamamen silahsızlandırılmasında ısrar ettiği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde sürdürdüğü bina yıkımları ve arazi düzleştirme faaliyetlerinin, Filistinliler için planlanan yeni yerleşim alanlarına yönelik olduğu ileri sürüldü.

Bu hazırlıkların ateşkesin sonraki aşaması kapsamında yapıldığı iddia edilirken, söz konusu bölgelerde ne İsrail ordusunun ne de Hamas’ın bulunmasının öngörülmediği savunuldu.

ABD’nin ateşkes planının ilk aşamasında, yerinden edilen Filistinlilerin geçici konteyner evlere yerleştirilmesinin, yeniden inşaya hazırlık olarak ele alındığı aktarıldı. Haberde ayrıca, kurulması planlanan “uluslararası istikrar gücü”ne ilişkin belirsizliklere dikkat çekildi.

İtalya ve Endonezya’nın bu güce asker göndermeyi kabul ettiği, söz konusu yapının Lübnan’daki UNIFIL benzeri bir yetkiyle faaliyet göstermesinin planlandığı kaydedildi.

TRUMP’IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes, esir takası, yönetim ve yeniden inşa başlıklarını içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Trump, Mısır’da yürütülen müzakerelerde ateşkes planının ilk aşamasının İsrail ve Hamas tarafından kabul edildiğini duyurmuş, anlaşma İsrail hükümetinin onayının ardından yürürlüğe girmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.