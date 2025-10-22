İsrail ile ABD arasında "Türkiye" çatlağı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Gazze'de barış için önlerinde zor bir süreç bulunduğunu, ancak barışın İsrail açısından Ortadoğu'daki daha geniş ittifakların önünü de açabileceğini söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Kudüs'teki görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vance, hem Hamas'ın silahsızlandırılmasını hem de Gazze'nin yeniden imarı konusunda önemli sınamalarla karşı karşıya olduklarını belirterek "Önümüzde son derece çetin bir görev var. Hamas'ı silahsızlandırırken Gazze'nin yeniden inşasını, Gazze halkı için daha iyi bir yaşamı, ama aynı zamanda Hamas'ın İsrailli dostlarımıza artık bir tehdit oluşturmamasını sağlamak durumundayız" dedi.

"ORTADOĞU'DA OLUŞTURULACAK YENİ İTTİFAK YAPISI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının İbrahim Anlaşmaları'nın önünü açmada kritik bir rol oynayacağını da belirten Vance, "Böylece Ortadoğu'da oluşturulacak bir ittifak yapısı, bu bölgenin ve dünyanın iyi insanlarının kolları sıvayarak kendi bölgelerine sahip çıkmalarına olanak tanıyacaktır" dedi. 2020'de Trump'ın ilk başkanlık döneminde imzalanan İbrahim Anlaşmaları ile İsrail ile çeşitli Arap devletleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da görüşmede savaş sonrasının istişare edildiğini belirterek Gazze'deki yeni düzende sivil bir hükümet oluşumu, güvenliğin sağlanması, güvenliği kimin sağlayacağı gibi konuları ele aldıklarını kaydetti. Gazze'nin geleceğine "tamamen yeni bir vizyon" ila yaklaştıklarını söyleyen Netanyahu, "Kolay olmayacak ama mümkün olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda bir barış planı ve altyapı oluşturuyoruz" dedi.

TÜRKİYE KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Basın toplantısında, Gazze'de güvenliği sağlaması öngörülen uluslararası güvenlik gücü ve Türkiye'nin nu güce olası katılmı da gündeme geldi.

Başbakan Netanyahu, bugün Vance ile düzenlediği basın toplantısında "yeni güvenlik gücüyle ilgili kararların ABD ile istişare içinde alınacağını söyledi ve Türkiye'nin rolü ile ilgili soruya "Bu konuda çok net bir görüşüm var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" yanıtını verdi.

Vance dün İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de İsrail ordusunun çekilmesinin ardından güvenliği sağlayacak uluslararası güçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtmiş, bu güce katılması beklenen ülkeler arasında Türkiye ve Endonezya'nın adını telaffuz etmişti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine "İsrailli dostlarımıza kendi topraklarındaki yabancı güçlerle ilgili hiçbir zorlamada bulunmayacağız" diyen Vance, Türkiye'nin Gazze'de oynayacağı yapıcı bir rol bulunduğunu belirterek "Açıkçası Türkiye bu yapıcı rolü halihazırda öncesinde de oynadı ve bunun için müteşekkiriz" ifadelerini kullanmıştı.

Vance'in bu açıklamaları sonrasında İsrail basınında Netanyahu'nun Türkiye'nin uluslararası güvenlik gücünde yer almasına karşı çıktığı, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nin yeniden imarına katılmasına da sıcak bakmadığı yönünde haberler çıktı.