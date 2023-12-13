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İsrail ile çatışan Hizbullah, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Ajans Haberleri
  • 13.12.2023 12:41
  • Giriş: 13.12.2023 12:41
  • Güncelleme: 13.12.2023 12:41
Kaynak: AA
İsrail ile çatışan Hizbullah, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son yaşanan can kaybına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Muhammed Ali Bessam adındaki mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi.

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