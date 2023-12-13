İsrail ile çatışan Hizbullah, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Kaynak: AA
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son yaşanan can kaybına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Muhammed Ali Bessam adındaki mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi.
Sıradaki Haber