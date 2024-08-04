İsrail ile çatışan Hizbullah 1 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu
Kaynak: AA
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu, mensuplarından 1984 doğumlu Muhammad Hasan Ferhad'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayı 391'e yükseldi.