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İsrail ile çatışan Hizbullah 1 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 23:51
  • Giriş: 04.08.2024 23:51
  • Güncelleme: 04.08.2024 23:51
Kaynak: AA
İsrail ile çatışan Hizbullah 1 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu, mensuplarından 1984 doğumlu Muhammad Hasan Ferhad'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayı 391'e yükseldi.

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