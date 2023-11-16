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İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

Ajans Haberleri
  • 16.11.2023 23:08
  • Giriş: 16.11.2023 23:08
  • Güncelleme: 16.11.2023 23:08
Kaynak: AA
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleri ile girilen çatışmalarda 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Haydar Ali Nun ve Mehdi Ali Nasreddin isimli Hizbullah mensuplarının Kudüs için hayatlarını kaybettiği" ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 76'ya yükseldi.

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