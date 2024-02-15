İsrail ile çatışan Hizbullah 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Lübnan Hizbullahı, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Hasan İbrahim İsa, Hüseyin Ahmed Akil ve Ali Muhammed Dabus’un yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 199’a yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e yönelik düzenlediği saldırıyla, Zibdin, Er-Rahib ve Ruveysat el Alem mevzisinde yer alan istihbarat teçhizatlarını güdümlü füzelerle hedef aldığını belirtti.