İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 345'e yükseldi.
Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan’ın güney sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
İran destekli Hizbullah, yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına değindi.
Açıklamada İsrail’in saldırısında Hasan Muhammed Ali Saab, Hasan Yusuf Ahmed ve Cihad Ahmed Hayek adındaki mensuplarının öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 345’e yükseldi.
Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hizbullah'ın İsrail'e gönderdiği insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan kamikaze saldırısı sonucunda İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgesinde araçların zarar gördüğü belirtildi.
Hizbullah'ın saldırısında yaranan olmadığı ifade edildi.