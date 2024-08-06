İsrail ile çatışan Hizbullah 4 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu
Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 398'e yükseldi.
Lübnan Hizbullahı, resmi Telegram hesabından İsrail ordusunun saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah mensupları Emir Hüseyin Bedreddin, Hüseyin Ali Yasin, Ali Mustafa Şemseddin ve Hasan Mansur'un İsrail'in saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına dair yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Nebatiye bölgesindeki hedeflerinin vurulduğunu kaydetti.
Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hiyam köyündeki Hizbullah hedeflerine de savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 398'e yükseldi.