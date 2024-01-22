İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Ajans Haberleri 22.01.2024 16:20 Giriş: 22.01.2024 16:20

Güncelleme: 22.01.2024 16:20 Kaynak: AA

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Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Said Yayha'nın öldüğü ifade edildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 166'ya yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü. Hizbullah yaptığı açıklamada, sınır üzerinde yer alan İsrail'e ait Er-Rahib mevzisi ve Ebu Decac Tepelerindeki askerlere güdümlü füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'in Udeysa ve Kefr Killa beldelerine "fosfor bombası" attığı belirtildi.