İsrail ile Mısır askerleri, Refah Sınır Kapısı'nda çatıştı: 1 ölü

İsrail askerleri ile Mısır askerlerinin Refah Sınır Kapısı'nda çatıştığı belirtildi. Çatışma sonucu 1 Mısırlı askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ederken, İsrail askerleri ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz'in aktardığına göre, İsrail askerleri ile Mısır askerleri, Refah Sınır Kapısı'nda çatıştı.

Çatışmada 1 Mısırlı askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordu kaynakları ilk ateşi Mısırlı askerin açtığını iddia etti.

Refah Sınır Kapısı

GAZZE'DE CAN KAYBI 36 BİNİ AŞTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 36 bin 50'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 383 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.