İsrail ile ticareti protesto etmişlerdi: 4 kişi hakkında dava açıldı

TRT World Forum 2024 etkinliğindeki İsrail ile ticareti protesto eden 4 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen TRT World Forum 2024 etkinliğinde İsrail ile petrol ticareti yapan Socar şirketinin Türkiye CEO’su Elchin Ibadov’u protesto eden 9 genç tutuklanmıştı. Protestocu 4 kişi ve avukatları Adem Bingöl, 29 Kasım 2024’te gerçekleştirdikleri eylemin ardından yaşadıkları sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Söz konusu kişiler "çıplak arama ve işkenceye maruz kaldıklarını" iddia etmişti.

Haberin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, ANKA Haber Ajansı, iki haber sistesi ve 4 protestocu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ANKA VE İKİ HABER SİTESİ HAKKINDA KARAR

Başsavcılık, ANKA ve iki haber sitesi hakkında "suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Başsavcılık, 4 protestocu hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, 4 protestocuya "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

"DAYANAKTAN YOKSUN GENEL VE SOYUT NİTELİKTEKİ BEYANLAR"

İddianamede, "Somut olayda her ne kadar şüpheliler üzerilerine atılı suçu kabul etmemişler ise de video içeriğinde geçen beyanları ile bu beyanların gerçeği yansıtmadığına dair ihbar evrakı dikkate alındığında, dayanaktan yoksun genel ve soyut nitelikteki beyanların bir bütün halinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamada görev alan kolluk birimlerinin kişilerin hak ve özgürlüklerini, vücut dokunulmazlıklarını ihlal eden iş ve işlemlerde bulunduğuna dair algı oluşturmaya ve ilgili kuruma duyulan güveni sarsmaya yönelik olduğu gibi eylemin kamu barışını bozmaya elverişli de olduğu bu bağlamda şüphelinin üzerine atılı 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediğine yönelik hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu, şüphelilerin eylemini basın yayın yoluyla gerçekleştirmesi nedeniyle TCK'nun 218. maddesinin de uygulanmasının gerektiği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

İddianame, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İlk duruşma 16 Eylül'de yapılacak.

Öte yandan, konuya ilişkin habere de Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce 11 Nisan 2025 tarihinde erişim engeli getirilmişti.