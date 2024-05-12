İsrail'in 100'den fazla hava saldırısına maruz kalan Cibaliya Mülteci Kampı'ndan göç başladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin Cibaliya Mülteci Kampı'na dün gece 100'den fazla saldırı düzenlemesi üzerine binlerce Filistinli, kuzey bölgelerinden kentin batısına doğru göç etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardıklarına göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 100'den fazla saldırı düzenledi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik topçu atışları sürerken, savaş helikopterleri ve İHA'lar bölgede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

Saldırıların ardından, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nden binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin batısındaki bölgelere göçe başladı.