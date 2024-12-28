İsrail'in 449 gündür saldırdığı Gazze’de can kaybı 45 bin 484’e yükseldi

İsrail'in katliamlarını 449 gündür aralıksız sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı 45 bin 484’e, yaralı sayısı ise 108 bin 90’a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 449 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 484’e, yaralı sayısının da 108 bin 90’a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.