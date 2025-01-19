İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze'deki toplam can kaybı açıklandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 913'e, yaralı sayısının da 110 bin 750'ye yükseldiği ifade edildi.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.