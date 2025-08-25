İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik saldırılarında 246 gazeteci öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 246'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin açıklamalar yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci ve medyada çalışanların isimlerinin yer aldığı bir liste yayımlandı.

Söz konu listeye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 246'ya yükseldi.

BUGÜN İSRAİL SALDIRISINDA 5 GAZETECİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için Tel Aviv yönetimine baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.