İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında 82 sivil savunma personeli öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda Sivil Savunma Teşkilatına mensup 82 personel hayatını kaybetti, 720 personel de yaralandı.

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil savunma binaları tamamen veya kısmen tahrip edilirken, Sivil Savunmaya ait araçlar da İsrail güçleri tarafından topçu ateşine veya bombardımana maruz kaldı.

Açıklamada, "İşgal ordusu, insani müdahalelerimizi önleyerek ve mürettebatımızı hedef alarak Filistinlilerin çektiği acıları artırmayı hedefliyor. İsrail ordusu, Sivil Savunmanın insani yardım çalışmalarının yanı sıra canların kurtarılmasına ve hayatların korunmasına katkıda bulunan müdahalelerini durdurmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.