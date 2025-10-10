İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşı ve 94 aktivist tahliye edildi

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk vatandaşı ve 94 aktivist tahliye edildi.

THY'e ait 6920 sefer sayılı uçak, sabah saatlerinde İsrail'in güneyindeki Eilat kentine bağlı Ramon Havalimanı'na ulaştı.

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda alıkoyduğu 18 Türk vatandaşı ve diğer ülkelerden 94 aktivist, söz konusu THY uçağıyla buradan ayrıldı.

Aktivistleri taşıyan uçağın saatler içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından söz konusu tahliye hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz."