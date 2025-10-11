İsrail'in alıkoyduğu AP Milletvekili Camara Ürdün'e gönderilecek

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız Milletvekili Melissa Camara'nın yarın Ürdün'e gönderileceği belirtildi.

Camara'nın ekibinden yapılan açıklamada, 72 saati aşkın süredir Ketziot Hapishanesi'nde tutulan Camara'nın, yarın Ürdün'e gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

"Camara'nın İsrail makamları tarafından yasa dışı şekilde kaçırıldığı" vurgulanan açıklamada, Camara'nın, Ürdün'e gönderilecek olmasının ailesi, yakınları ve ekibi için "büyük bir rahatlama kaynağı" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Camara'nın Fransa'ya en iyi şartlarda en kısa sürede varmasının umulduğu kaydedildi.

Camara, Gazze'ye insani yardım taşımayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılmıştı.