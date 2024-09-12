İsrail'in aşırı sağcı Bakanı, 5 bin yeni gözaltı merkezi için bütçe talep etti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlangıcından bu yana Filistinli esirlerin sayısının iki katına çıkması nedeniyle 5 bin yeni gözaltı merkezinin inşası için ek bütçe talep ettiği belirtildi.

İsrailli Ynet sitesinde konuyla ilgili haberde, "Hapishane krizi, savaşın başlangıcından bu yana en hassas güvenlik sorunlarından biri ve hala çözülmedi" ifadelerine yer verildi.

Haberde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği konuyla ilgili toplantıya Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in de katıldığı kaydedildi.

ÖZEL PROJE İÇİN BÜTÇE

Toplantıda tartışmalar yaşandığına işaret edilirken, Ben Gvir'in hapishanelerdeki kriz konusunda birkaç kez uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Ben Gvir'in, 5 bin yeni gözaltı merkezi inşa etme planını sunduğu ve proje için özel bir bütçe talep ettiği belirtildi.

ESİR SAYISI 2 KATINA YÜKSELDİ

İsrail Hapishane İdaresi verilerine göre, Filistinli esirlerin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı. Bu rakam, 7 Ekim'deki saldırıların öncesindeki sayının iki katı.

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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 700'e ulaşmıştı.