İsrail'in ateşkes ihlali sürüyor: Gazze'de can kaybı 48 bin 189'a yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a yükseldiği bildirildi.