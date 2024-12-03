İsrail'in ateşkes ihlali sürüyor: Lübnan'da Hizbullah'a ait noktalar bombalandı

İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'ın çeşitli yerlerinde Hizbullah'a ait onlarca füze platformunu bombaladığını açıklarken, "27 Kasım'da sağlanan ateşkese bağlı kaldığını" iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın çeşitli yerlerine hava saldırıları düzenleyerek, Hizbullah unsurlarını, Hizbullah'ın askeri altyapısını ve onlarca füze platformunu hedef aldığı belirtildi.

FÜZE PLATFORMUNU BOMBALADI

Açıklamada ayrıca, savaş uçaklarının, İsrail'e 2 roket fırlatılmasından kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Bergez bölgesinde söz konusu roketleri fırlatmada kullanıldığı ileri sürülen füze platformunu bombaladığı ifade edildi.

"İsrail'e roket atmanın, İsrail Devleti ile Lübnan Devleti arasındaki anlaşmaların ihlali" olarak değerlendirildiği açıklamada, Lübnan'a "anlaşmaları uygulaması ve Hizbullah'ın kendi topraklarından yapacağı herhangi bir düşman faaliyetini engellemesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in, Lübnan'da ateşkes konusunda varılan mutabakata bağlı olduğu savunulan açıklamada, ancak ordunun gerek duyulması halinde saldırıları sürdürmeye hazırlıklı kalacağı ve İsrail vatandaşlarını korumak için çalışmaya devam edeceği dile getirildi.

İsrail ordusunun, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 2 bölgeye dün akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine işaret ederek, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğü açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.