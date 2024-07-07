İsrail'in Batı Şeria'da yaraladığı 24 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Temmuz Cuma günü yaraladığı 24 yaşındaki Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin'deki Er-Razi Hastanesi Müdürü Fevvaz Hamad konuyla ilgili açıklama yaptı.

İsrail ordusunun cuma günü Cenin'e düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu yaralanan 24 yaşındaki Ahmed Reşad Ebulhica'nın hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hamad, 5 Temmuz günü Cenin'de ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 571'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi artış görülüyor.