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İsrail'in bebek iddialarını savunan CNN muhabiri, özür diledi

İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in bebeklerin öldürüldüğüne dair iddialarını canlı yayında savunan CNN Muhabiri Sara Sidner, bu haberlerin teyit edilmediğini belirterek özür diledi.

Dünya
  • 13.10.2023 21:28
  • Giriş: 13.10.2023 21:28
  • Güncelleme: 13.10.2023 21:36
Kaynak: AA
İsrail'in bebek iddialarını savunan CNN muhabiri, özür diledi

İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in bebeklerin öldürüldüğüne dair iddialarını canlı yayında savunan CNN Muhabiri Sara Sidner, bu haberlerin teyit edilmediğini belirterek özür diledi.

Sidner, söz konusu iddiaları savunduğu yayına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanlık ofisinin söz konusu iddiaları kendileri canlı yayındayken ortaya attığına işaret eden Sidner, "İsrail hükümeti bugün, bebeklerin kafasının kesildiğine dair iddiaları teyit edemiyor. Ben sözlerim hakkında daha dikkatli olmalıydım. Özür dilerim." ifadesini kullandı.

Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sonra bundan (iddialardan) vazgeçtiler." ifadesine yer verdi.

Bu paylaşım üzerine bir kullanıcı Sidner'e, "İnsanlar bu kadar edepsiz olmak zorunda değil Sara. Ne yazık ki internet yanlış yargılamaların yapıldığı ve başkalarıyla paylaşıldığı bir yer olmamalı." şeklinde tepki gösterdi.

Sidner ise söz konus kullanıcıya, "Ben yanıltıldığımızı iddia ediyorum. Hükümet başkanlarının söylediğini haberleştiriyorum. Haber kuruluşları bunu yapar. Bu, yöneticilerin söylediği bilginin doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı haberde, Hamas'ın bu iddiaları reddettiğini de söyledim." yanıtını verdi.

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