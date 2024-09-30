İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında ölen ve yaralananlara dair bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in çok katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın kalesi kabul edilen Dahiye dışında bir yere 2006'dan bu yana düzenlenen ilk saldırı oldu.

ŞİDDETLENEN SALDIRILARDA 1178 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü.

NASRALLAH ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

SURİYE'YE GÖÇ SÜRÜYOR

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.