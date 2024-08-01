İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırısı: Can kaybı 7'ye yükseldi

İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırılarında, aralarında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür'ün de bulunduğu 3'ü kadın ve 2'si çocuk, toplam 7 kişi öldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu aralarında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür'ün (63) de bulunduğu 3'ü kadın ve 2'si çocuk, toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Şükür'ün cenazesinde bir konuşma yapacağı söylenildi.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yaralı sayısını da 80 olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL'İN ŞÜKÜR'E DÜZENLEDİĞİ SUİKAST

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Hizbullah da daha sonra İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğrulamıştı.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.