İsrail'in Beyrut saldırısı: Fransa'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı

Fransa, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlarına "zorunlu nedenler" dışında Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Fransa, Orta Doğu'da artan gerilimin tırmanma riski nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan seyahat uyarıları bölümüne Lübnan'la ilgili yeni açıklama eklendi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki artan gerilimin tırmanma riski ve bölgedeki istikrarsız güvenlik ortamı gerekçe gösterilerek, Fransız vatandaşlarına "zorunlu nedenler dışında, turist ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere Lübnan'a seyahat etmemeleri" tavsiye edildi.

Halihazırda Lübnan'da bulunan Fransız vatandaşlarına "son derece dikkatli olmaları" uyarısı yapılan açıklamada, başkent Beyrut'taki Fransa Başkonsolosluğunun internet sitesine düzenli olarak başvurmaları da önerildi.