İsrail'in Beyrut saldırısı: SunExpress'in tüm seferleri askıya alındı

Havayolu şirketi SunExpress, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısı nedeniyle 5 Ağustos Pazartesi gününe kadar tüm Beyrut seferlerini askıya aldığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ardından oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu firması SunExpress, 5 Ağustos Pazartesi gününe kadar tüm Beyrut seferlerini askıya aldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün akşam saatlerinde İsrail tarafından yapılan saldırıların ardından ülkeye yapılan uçuşlarda aksama yaşanıyor.

Güvenlik sorunları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un gündüz saatlerinde ülkeye yaptığı seferler gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Gece yapılması planlanan seferler ise iptal edildi.

Bir diğer havayolu şirketi SunExpress ise yaşanan olaylar nedeniyle 5 Ağustos Pazartesi gününe kadar Beyrut'a sefer gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.