İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Şili'nin yeni seçilen Nazi kökenli devlet başkanı Kast'ı tebrik etti

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Daniel Danon, Şili’de devlet başkanı seçilen aşırı sağcı José Antonio Kast’ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Danon, babası İkinci Dünya Savaşı sonrasında Şili’ye kaçan bir Nazi partisi üyesi ve Wehrmacht subayı olan aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti’nin lideri Kast’ı tebrik ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şili’nin seçilmiş başkanı José Antonio Kast’ı elde ettiği seçim zaferi nedeniyle tebrik ediyorum.

Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemin, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve halklarımız arasındaki işbirliğini artıracağına inanıyorum.

Bu sonuç, Şili halkının değişim ve farklı bir Güney Amerika yönündeki talebini açık biçimde ortaya koyuyor.”

Congratulations to Chile’s president-elect, @joseantoniokast, on his impressive electoral victory.

I wish the president-elect great success and I am confident that this new chapter will strengthen relations between our nations and will bolster cooperation between our people.… — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) December 15, 2025

Danon, BM toplantılarında İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı savunması ve BM'ye bağlı UNRWA'yı (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) Gazze’de insani yardım gerçekleştirdiği için “teröristlere yardım eden bir kuruluş” olarak nitelendirmesiyle de tanınıyor. Danon, aynı zamanda İsrail'in işlediği suçlara dair BM'de getirilen kınama kararlarına sistematik olarak karşı oy vermesi ve karşı kampanya yürütmesiyle biliniyor.